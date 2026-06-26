Разследват смъртта на 85-годишен турист в басейн в Приморско

85-годишен турист от Чехия е починал във външен басейн на хотел в Приморско, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:44 часа в четвъртък в Районното управление в Приморско.

По данни на полицията мъжът е пристигнал в България на 23 юни като неорганизиран турист. След като влязъл във външния басейн на хотела, направил няколко загребвания в опит да плува, след което тялото му се отпуснало и потънало под водата.

На място незабавно е изпратен екип на Спешна помощ, но медиците само са констатирали смъртта му.

Тялото на чешкия гражданин е транспортирано за аутопсия в отделението по съдебна медицина към УМБАЛ – Бургас. Образувано е досъдебно производство, а причините за смъртта тепърва ще бъдат изяснявани.

Случаят става само ден след друг трагичен инцидент по Южното Черноморие. На 24 юни 10-годишно момиче от украински произход загина в басейн на хотел в Ахелой по време на детски лагер. По първоначални данни детето е участвало в игра за задържане на дъха под вода, когато е настъпил фаталният инцидент.

Двата случая са обект на отделни разследвания, като компетентните органи установяват точните обстоятелства около настъпилата смърт.

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