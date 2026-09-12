Разследват смъртта на 85-годишен турист в басейн в Приморско
Пристигнал от Чехия на 23 юни
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Пристигнал от Чехия на 23 юни
49-годишен чешки турист е открит мъртъв в близост до пристанището в Приморско. Това съобщиха от ОД на МВР-Бургас за "Фокус". Около 12.30 часа вчера в...
Бургас. Морето взе първата си жертва на Юг за този сезон. 72-годишен чешки турист се удави на плажа в Приморско. Трагичният инцидент е станал в около...