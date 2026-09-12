Мери, родена с пълна глухота, свири на пиано и има 30 награди
Кани на концерт на 17 май
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Кани на концерт на 17 май
От Белия дом определиха книгата като пълна с фалшификации
Мария Мутафчиева представи новата си песен "Дъждовните дни" на концерта на "Мери бойс бенд" в "София лайв клуб". Парчето е част от солов албум, по кой...
Благоевград. Неправомерно ползване на мери и пасища доведе до напрежение между животновъдите в община Сандански. В кметството са внесени множество сиг...
Благоевград. Неправомерно ползване на мери и пасища доведе до напрежение между животновъдите в община Сандански. В кметството са внесени множество сиг...