Сензационни находки пренаписват историята на първите цивилизации в Америка
Ето какво показват последните открития
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Ето какво показват последните открития
Радиация, спиране на еволюцията и склонността на интелигентните форми на живот към самоунищожение са сред причините
Въпросът за бежанците поставя на изпитание политическия разум на нации и елити в ЕС Проф. Георги Карасимеонов Темата за бежанците предизвиква напосл...
Банско. Кметът на община Банско Георги Икономов подписа договор за осъществяване на строително-монтажните работи по проект „Подкрепа за развитието на...