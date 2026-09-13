Всичко за невижданата кражба в Лувъра. Уникалният диамант
9 предмета изчезнаха за 4 минути. Намериха счупена кралска корона
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9 предмета изчезнаха за 4 минути. Намериха счупена кралска корона
15 юли 1815 г. - Денят, който промени Европа завинаги
Наполеон има случка със зайците, Артър Конан Дойл - с дълговете
Крепостта на императора е преустроена в жилищна сграда
Това е княз Сергей Лойхтенбергски – правнук на френската императрица Жозефин, съпруга на Наполеон
По време на търг
Продажната цена на деветте лота значително надхвърли първоначалната им оценка
Франция чества 200 години от смъртта на императора
Носна кърпа, колие и кичур от косата на императора ще бъдат продадени във Фонтенбло
Това става два века по-късно
74 страници разкриват битката при Аустерлиц, търгът е в Париж
Снимките започват през 2022
Стартовата цена бе 5500 евро
Актьорът влиза в ролята на френския военачалник във филм на Ридли Скот
Независим фотограф от Амстердам е използвал хай технология със сто процента автентичност
Сумата била двойно на очакваната
Жорж Мурие изнася лекция за реставрацията на легендарния филм за императора
Наполеон изтървал печивото от тигана и загубил Москва
След пътя Камино, по който крачи през зимата, Евелина Борисова стъпи на острова на Наполеон - Корсика. "Явно съм си мазохистка", сподели известната а...
Колекционер от Южна Корея е платил 1,9 млн. евро на търг за шапка, носена от Наполеон, предаде BBC. Шапката е модел, който е бил много популярен сред...