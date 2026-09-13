Още зловещи разкрития около смъртта на Йоргос

Разследването около смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис разкрива нови детайли и сериозни разминавания във фактите, съобщава в. „Катимерини“. Основен фокус за органите на реда е състоянието на манипулационната стая. Снимки, направени непосредствено след инцидента, показват основно почистено и подредено помещение. Въпреки че персоналът твърди, че това е стандартна процедура след всяка манипулация, разследващите проверяват точния час на чистенето поради съмнения за предварително премахване на доказателства. На последваща инспекция от Медицинската асоциация в Атина все пак са намерени следи от кръв по кушетката и угарка от електронна цигара на пода.

Междувременно властите сглобяват пълната картина на трагедията чрез подробен анализ на събраните материали. Проверяват се телефонните записи, за да се установи кой с кого се е свързал преди спешното обаждане в 16:23 часа, изследват се кадрите от охранителните камери, цифровите доказателства, свидетелските показания и 42-минутният работен запис на апарата за плазмафереза. На този фон, двамата лекари, обвинени във връзка с фаталния случай, предстои да се явят пред разследващ съдия в понеделник.