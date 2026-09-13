Стара Загора изгражда икономиката на бъдещето
Общината работи активно по осигуряването на квалифицирани кадри
Следете всички новини, анализи и коментари за Община Стара Загора. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Общината работи активно по осигуряването на квалифицирани кадри
Министърът на иновациите Милена Стойчева обсъди напредъка по проекта "Захир" на работна среща в община Стара загора
Любителите на животните и природата могат да се запознаят с новородените обитатели на Зоопарка
Традиционно организатори на събитието са Община Стара Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада
По този начин се дава възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи
Международната рейтингова агенция Standart&Poor's е потвърдила дългосрочния кредитен рейтинг на община Стара Загора. Той остава „ВВ+" със стабилна пер...
Община Стара Загора, Болница „Тракия" и фирма „Медицинска техника инженеринг" се присъединяват към Световния ден без тютнев дим На 31 май медицински...
Сградата на бившия отрезвител ще бъде съборена, а на нейно място ще бъде изграден паркинг за близката спортна зала „Ив. Вазов" Очакваме скоро МВР да...
Независими експерти ще оценяват колко ще струва на Старозагорската община и данъкоплатците отчуждаването на реституираните преди 10-ина години частни...
Стара Загорa. По време на предстоящите коледни и новогодишни празници старозагорци и гостите на града ще могат да паркират автомобилите си безплатно в...
Стара Загора. Напук на затоплилото се време ледена пързалка зарадва малки и по-големи любители на зимните спортове. Старозагорската община изпълни об...
Стара Загора. Тазгодишните съобщения за дължимите местни налози на Старозагорската община са придружени с необичайно обръщение на кмета Живко Тодоров...
Стара Загора. Култовият ресторант „Аязмото" на върха на едноименния старозагорски парк отново е общинска собственост. Това обяви кметът на Стара Загор...