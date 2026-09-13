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Нищят казуса с парк "Бедечка"

Нищят казуса с парк "Бедечка"

Независими експерти ще оценяват колко ще струва на Старозагорската община и данъкоплатците отчуждаването на реституираните преди 10-ина години частни...

12 април | 18:20
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