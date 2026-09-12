ЧЕТИРИ ЛАПИ: Празниците могат да бъдат светли и тихи – без страх и без пиротехника с Движение 2040

Фондацията призовава всеки да заяви своята подкрепа като се подпише за празници без пиротехника и да покажем заедно, че обществото е готово да избере...