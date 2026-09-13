Министърът на туризма с признание за Банско и неговия силен бранд
Илин Димитров подчерта целогодишната привлекателност на града и труда на местната общност
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Илин Димитров подчерта целогодишната привлекателност на града и труда на местната общност
Президентът изпрати специален поздравителен адрес за спектакъла „България - страна на Чудесата. Банско - там, където живее силата на българския дух“
Патриарх Неофит изпрати поздравителен адрес до Чарлз Трети
Изпрати им поздравителен адрес по повод Международния ден на театъра
Блестящо представяне за златните момичета в "Арена Армеец". Това определение даде президентът Росен Плевнелиев по повод участието на нашите грации в С...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов поздрави съгражданите си с християнския празник Въведение Богородично и с Деня на християнското семейство...
"Изборите приключиха, да оставим назад предизборната риторика. Сега е време да се работи, време да се постигат резултати. Всички новоизбрани кметове с...
В поздравителен адрес до Синдиката на българските учители председателят на БСП Михаил Миков пожела много успехи на членовете му в отстояването на прав...
Кандидатите на ПП ГЕРБ за кмет на Пловдив и на район „Източен" инж. Иван Тотев и Николай Чунчуков поздравиха с Международния ден на възрастните хора м...
„Въпреки че поколението, към което принадлежат днешните български пенсионери, понесе най-тежките удари на двете десетилетия на социален и икономически...
Премиерът Бойко Борисов получи телеграма от министър-председателя на Литва Алгирдас Буткевичюс, който го поздравява за сформирането на новото българск...
Париж/София. „По случай избирането на Вашето правителство от парламента на Република България, съм щастлив да отправя към Вас искрените си пожелания з...
Благоевград. Областният координатор на ПП ГЕРБ - Благоевград Даниела Савеклиева изненада приятно трите клуба на пенсионера за Деня на християнското се...