Летище София взима изненадващи мерки заради болести
Пътниците преминават през специални стелки за ограничаване на риска
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Пътниците преминават през специални стелки за ограничаване на риска
В рамките на провело се заседание в областна администрация, на работна група създадена със заповед на областния управител на Добрич Детелина Николова,...
Кърджали. Няма риск от зараза в Кърджалийско настоящия момент, но е необходимо да се вземат превантивни мерки, заявиха контролните институции на засед...