БАБХ: Епизоотичната обстановка в пловдивско остава сериозна

Към момента в Пловдивска област са констатирани 102 огнища на заболяването шарка по овцете и козите. Ситуацията остава динамична, като данните се актуализират в съответствие с развитието на епизоотичната обстановка.

В сила остават въведените мерки за ограничаване разпространението на заболяването:

Забрана за търговия, придвижване, включително излизане на паша и транспорт на дребни преживни животни (ДПЖ), с изключение на животни за незабавно клане или преминаващи транзит.

за търговия, придвижване, включително излизане на паша и транспорт на дребни преживни животни (ДПЖ), с изключение на животни за незабавно клане или преминаващи транзит. Специални условия за клане на ДПЖ от засегнатата област - предварително уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), представяне на маршрутен план, задължителна дезинфекция на транспортните средства, клинични прегледи и разрешение за клане от директора на ОДБХ на местоназначението.

на ДПЖ от засегнатата област - предварително уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), представяне на маршрутен план, задължителна дезинфекция на транспортните средства, клинични прегледи и разрешение за клане от директора на ОДБХ на местоназначението. Условия за придвижване на разплодни мъжки ДПЖ - клинични прегледи, лабораторни изследвания с отрицателен резултат и предварително разрешение от ОДБХ.

клинични прегледи, лабораторни изследвания с отрицателен резултат и предварително разрешение от ОДБХ. Засилен контрол от страна на ОДБХ върху биосигурността в животновъдните обекти, движението на животните, както и върху нелегалната търговия и транспортиране на ДПЖ.

от страна на ОДБХ върху биосигурността в животновъдните обекти, движението на животните, както и върху нелегалната търговия и транспортиране на ДПЖ. Повишена епизоотична готовност на засегнатите и съседните области, включително проверка на техническите средства за дезинфекция, актуализация на данните за ДПЖ във ВетИС, вземане на проби при съмнение за заболяването и проверка на ГКПП за недопускане на нелегален внос.

Мерките се прилагат на територията на област Пловдив, като за изпълнението им са ангажирани и областите Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Пазарджик, София-област, Ловеч и Габрово.

За подпомагане на засегнатите стопани, при установяване на шарка в животновъден обект, в срок до една седмица от констатиране на огнището, се изплаща авансово по 200 лв. на животно. Плащането започва незабавно – преди приключване на административните процедури за получаване на пълното обезщетение.

В сила е временно ограничение за изкупуване на сурово мляко от ДПЖ от животновъдни обекти в областите Пловдив и Хасково. Изключение се допуска само при подадено от фермера писмено заявление до ОДБХ за извършване на официален контрол върху мерките за биосигурност. След положителна оценка, официалният ветеринарен лекар издава становище за разрешение, което фермерът предоставя на млекопреработвателното предприятие или първия изкупвач.

*Българската агенция по безопасност на храните обръща внимание, че отговорното поведение от страна на всички участници – граждани, външни посетители, включително и представители на медии – е ключово за ограничаване на разпространението на заболяването. Всяко външно присъствие в животновъден обект, особено при наличие на заболяване или съмнение за такова, създава сериозен риск от пренасяне на заразата към незасегнати райони. Поради тази причина, БАБХ препоръчва да не се влиза в животновъдни обекти, независимо от целта на посещението. Подобни действия, дори при добра воля, могат да компрометират усилията за ограничаване на заболяването.

В случай на изключителна необходимост от посещение или заснемане, е задължително използването на защитно облекло, преминаване през дезинфекция и избягване на всякакъв пряк контакт с животни или инвентар.

Агенцията разчита на сътрудничеството на животновъдните организации и стопаните за ефективно прилагане на мерките. При нужда от допълнителна информация, препоръки или разяснения, стопаните могат да се обръщат към ОДБХ в своя район.

Своевременният обмен на информация е от ключово значение за опазване здравето на животните и устойчивото развитие на сектора. При съмнения за заболяване, нерегламентирано движение на животни или други нередности, сигналите се подават денонощно на тел. 0700 122 99.

