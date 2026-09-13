Шишков зарадва един град. Съобщи чакана новина за ключов път
Държавата няма да допусне да бъде обвинена за забавянето на строителството
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Държавата няма да допусне да бъде обвинена за забавянето на строителството
Държавата ще подготви проектите, а частни инвеститори ще изграждат и поддържат трасетата в следващите 30 години
Частният капитал влиза в 800 километра нови трасета
От 20 години са имали брак
Какви са били неговите планове
Възможна ли е човешка грешка?
Следващото правителство ще може да започне строителството
Липсата на проектиране е основният проблем и при строителството на автомагистрала „Хемус
Другата седмица ще имаме ясно решение по този въпрос
Демонстрацията на живо беше част от най-големия семеен празник Фамилатлон, който се организира с подкрепата на Лидл България
Със специално кулинарно събитие двамата популярни готвачи шеф Манчев и шеф Шишков представиха своята обща книга „Манчев срещу Шишков. 52 рецепти срещу...
Местните данъци и такси не бива да се вдигат „Моето желание е Стара Загора да стане град, в който всеки човек може да планира бъдещето си и аз ще раб...