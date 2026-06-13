Илон Мъск отхвърли обвиненията, че е бързал да съкрати персонала на Twitter, за да спести
Вчера New York Times съобщи, че Елон Мъск възнамерява да ускори уволнението на някои служители, за да не им изплати част от компенсационния пакет, кой...
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Вчера New York Times съобщи, че Елон Мъск възнамерява да ускори уволнението на някои служители, за да не им изплати част от компенсационния пакет, кой...
Актьорът разкрива подробности от личния си живот пред „The New York Times“