Всичко за Терористични Атаки

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Агресията е заразна

Агресията е заразна

Доц. Маргарита Бакрачева,психолог През последните месеци Европа бе залята от вълна от тероризъм. Редом с това имаше и случаи, в които психически лаби...

05 август | 19:35
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