Чистачът, който имал едниствения ключ от Северната кула
Уилям Родригес губи над 200 приятели и колеги, а спомените за миризмите, виковете и хората в асансьорите не го напускат
Следете всички новини, анализи и коментари за Терористични Атаки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Уилям Родригес губи над 200 приятели и колеги, а спомените за миризмите, виковете и хората в асансьорите не го напускат
25 години след атентатите президентът разказа как бил изнесен от сграда в Манхатън
Изминаха 15 години от трагедията на 11 септември 2001-а година. Тогава при четири съгласувани самоубийствени атаки срещу САЩ в Ню Йорк и Вашингтон бях...
Доц. Маргарита Бакрачева,психолог През последните месеци Европа бе залята от вълна от тероризъм. Редом с това имаше и случаи, в които психически лаби...
Жертвите на кървавите терористични нападения в Брюксел станаха 35. Белгийският министър на здравеопазването Маги де Блок обяви, че четирима от тежко р...
Служителите на реда, отговарящи за летищата в белгийската столица, настояват за по-сериозни мерки за охрана. В противен случай те ще излязат на стачка...
Екстремистката групировка „Джамаат ул Ахрар", част от движението на пакистанските талибани, пое отговорност за самоубийствения атентат в Пакистан снощ...
Висш съд в Обединените арабски емирства осъди 11 души на доживотен затвор, след като ги призна за виновни за джихадистки връзки и организиране на "тер...
Специални части на италианската полиция задържаха в южната провинция Салерно алжирец, подозиран в подпомагане на организаторите на терористичните акто...
Белгийската прокуратура е повдигнала обвинения срещу журналист, арестуван в четвъртък, във връзка с атентатите в Брюксел, съобщи Би Би Си. По-рано в б...
Брюкселският терорист Ибрахим Бакрауи е бил екстрадиран от Турция два пъти, лежал е и в затвора. Според информация на турските власти Бакрауи, който о...
Летището в Брюксел, което стана арена на терористичните атаки в началото на седмицата, ще остане затворено най-малко до петък. Това съобщават от родно...
Белгийският посланик у нас Аник Ван Калстър заяви в интервю за Bulgaria ON AIR, че "трябва да има здравословен баланс между сигурността и свободата."...
След като белгийската полиция публикува информация за терористите, организирали нападенията в Брюксел, се появиха сведения, че един от тях, убитият на...
Днес е ден на траур в Белгия в памет на жертвите на вчерашните атентати. Към него се присъединяват и много европейски държави. При координираните удар...
Агенти на ФБР и нюйоркската полиция ще се включат в разследването на атаките в Белгия. Това съобщи на пресконференция заместник комисаря по разузнаван...
Армията и МВР тренираха късно снощи специални антитерористични действия. В деня на бомбения атентат в Брюксел службите у нас проведоха антитерористичн...
Списъкът на жертвите от брюкселските атентати ще иска време, казва кметът на Брюксел Иван Майор пред телевизия РТЛ. "Ситуацията е много хаотична в ме...
Заради терористичните атаки от по-рано днес Летище София отмени предвидените полети до и от летище "Завентем" в Белгия, изпълнявани от авиокомпания "Б...
Брюкселските атентати стреснаха Европа. Държавните лидери на Стария континент затягат сигурността. Френският вътрешен министър Бернар Казньов съобщи,...