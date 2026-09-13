Топалов постави Каспаров до стената след два жестоки удара
Българинът спечели и двете блиц партии във втория ден и отвори пет точки преднина пред легендарния руснак
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Българинът спечели и двете блиц партии във втория ден и отвори пет точки преднина пред легендарния руснак
Реално тя вече е в десетката
Най-велик шахматист на всички времена е руснакът Гари Каспаров
Гросмайсторът ни удържа равенството с Карлсен
Силвио Данаилов обвини ФИДЕ, в лицето на Кирсан Илюмжинов, плаща на свои хора, за да свалят президентите на опозиционно настроените национални федерац...
Носителят на титлата от супертурнира по шахмат в Ставангер Веселин Топалов е само на половин точка от лидера в класирането норвежеца Магнус Карлсен. В...
Веселин Топалов записа престижно реми със световния шампион Магнус Карлсен. В партия от втория кръг на турнира в Ставангер, защитаващият титлата си б...
Няма да оставя и цент в Гърция, категоричен е гросмайсторът Вече нямам настройка за титли, твърди световният шампион Анатолий САМОХВАЛОВ, Олег БОГАТ...
Веселин Топалов завърши реми с Аниш Гири в партия от 14-ия последен кръг на турнира на претендентите за световната титла по шахмат за мъже в Москва. Б...
Гросмайстор номер 1 на България Веселин Топалов призна, че хич не му върви на турнира на претендентите по шахмат в Москва. Русенецът завърши реми с бе...
Българският гросмайстор Веселин Топалов завърши реми с Аниш Гири /Холандия/ в партия от шестия кръг на турнира на претендентите за световната титла по...
Веселин Топалов определи като катастрофално представянето си в първите три партии от турнира на претендентите за Световната титла по шахмат в Москва....
Двубоят за короната ще се проведе в Ню Йорк от 10 до 30 ноември в 12 партии Наградният фонд на мача за световната титла по шахмат за мъже през 2016 г...
Скандалният Владимир Крамник и до ден днешен мисли за драматичния си сблъсък с Веселин Топалов за световната корона преди близо десет години в Елиста....
Веселин Топалов завърши реми срещу американеца Хикаро Накамура в партия от последния девети кръг на финалния турнир от веригата Grand Chess Tour 2015...
Крием шахматните дъски от щерката, разкри Веселин Най-добрият ни шахматист Веселин Топалов разкри, че ще бъде гост във ВИП ложата на голямото футболн...
Бившият световен шампион по шахмат Владимир Крамник за пореден път оплю Веселин Топалов. "Нямам никакво уважение към Топалов, меко казано. Всички зна...
Веселин Топалов се класира за четвъртия кръг на турнира за Световната купа по шахмат в Баку. Това съобщава сайтът на състезанието. Българският шахмат...
Гросмайстор Веселин Топалов завърши суперсилния турнир по шахмат в Сейнт Луис на седмо място и си гарантира 15 хиляди долара от наградния фонд. Русене...
Българският шахматист Веселин Топалов завърши реми с Уесли Со (САЩ) партията си от предпоследния, осми кръг на турнира в Сейнт Луис, Съединени щати....