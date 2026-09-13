Всичко за Веселин Топалов

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Последни новини Спорт Вестник "Стандарт"
Топалов с ново реми в Москва

Топалов с ново реми в Москва

Българският гросмайстор Веселин Топалов завърши реми с Аниш Гири /Холандия/ в партия от шестия кръг на турнира на претендентите за световната титла по...

18 март | 9:40
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Топалов: Катастрофа

Топалов: Катастрофа

Веселин Топалов определи като катастрофално представянето си в първите три партии от турнира на претендентите за Световната титла по шахмат в Москва....

14 март | 19:30
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