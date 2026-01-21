Парадът на планетите настъпи. 4 зодии да са много внимателни

Започна дългоочакваният Парад на планетите, при който няколко планети са едновременно във Водолей: Венера, Марс, Меркурий и Слънцето.

Това е доста рядка комбинация, която засилва влиянието на Водолей и го прави особено забележим. Това явление ще достигне пик в петък, когато към планетите и Марс ще се присъедини.

Още по-впечатляващо е, че това събитие съвпада с времето, когато Нептун навлиза в Овен, започвайки дълъг път, а началото носи нова духовна ера.

Този период носи мощни енергии, свързани с търсенето на свобода, индивидуалност и бъдещи промени, а отделните зодии реагират по различен начин.

Овен може да блести ярко в обществените дела. Телец може успешно да реализира допълнителни проекти.

Близнаците могат да пътуват в чужбина или да се местят.

Раците вероятно ще проявят интерес към инвестиции в дигитални активи.

Лъвовете ще придобият полезни бизнес връзки.

Девите обръщат внимание на съвременните технологии.

Везните започват експерименти в личния живот.

Скорпионите гледат към семейни и недвижими имоти.

Стрелецът - към кратки пътувания.

Козирозите - към дигитални активи.

Водолеят решават проблемите си.

Рибите се възстановяват от лошо изживяване.

Най-внимателни трябва да са Телец, Близнаци, Дева и Везни, тъй като за тях енергията на Водолея може да бъде твърде разрушителна, ако действат импулсивно.

