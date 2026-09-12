100 млн. евро годишно губят превозвачите ни заради Шенген
Нашите политици е крайно време да преценят кое е важно за бизнеса
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Нашите политици е крайно време да преценят кое е важно за бизнеса
Оценяват високо усилията на правителството и българските евродепутати по темата
Българдските превозвачи ще спрат движението на всички видове автомобили през граничните пунктове с Гърция в периода от 29 април до 8 май. Това заяви Й...