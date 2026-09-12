Скок с багажа на летището в София. Инвестиция за 15 млн. евро вдига капацитета осем пъти
„СОФ Кънект“ въведе една от най-мащабните технологични инвестиции на аерогарата и подготвя още гишета, fast track и нови бизнес и ВИП салони
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„СОФ Кънект“ въведе една от най-мащабните технологични инвестиции на аерогарата и подготвя още гишета, fast track и нови бизнес и ВИП салони
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