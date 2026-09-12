Ани Цолова проговори. Какво й донесе Чернобил
Липсата на информация е била голям риск
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Липсата на информация е била голям риск
С какво начинание са се хванали двете
Не иска и да чува повече за екран
И днес ми става лошо от соца, призна журналистката
Започват да правят общ бизнес
Една от легендите на БТВ изненадващо се появи в ефир отново.
Бившата новинарка издигна дървена ограда около имота си
Новата до тв водещия Лора Инджова веднага си паснала с него
Заплатата на бившата тв водеща е по-ниска, защото не е доцент или професор
Бившата тв водеща ще преподава на първокурсниците в НБУ
Влади Въргала пофлиртува в ефир с Ани Цолова и веднага предизвика оживени коментари. "Разбрах, че мъжът ти го няма и хукнах към студиото на Нова", за...
Снимките на "Под прикритие" започват през май, Наталия се завръща в bTVВодещата на "Здравей, България" по Нова прие предизвикателството "И аз го мога"...
София. Екип на Нова телевизия е претърпял катастрофа, пътувайки към Севлиево, за да отрази ситуацията в квартала, където при взрив загина 11-годишно м...
Ани и Николаев залагат на пресметната атака, Генка и Караджов се хвърлят с репортерско "напред"
София. Сутрешният блок на бТВ е бил спрян през август не защото водещите Виктор Николаев и Ани Цолова са искали да си починат. В студиото на "На светл...
Цолова харесва френска литература, Николаев разказва вицове, но само извън студиото
София. Прекъсват отпуската на водещата на сутрешния блок на бТВ Ани Цолова в петък, за да води извънредно предаване. "Във връзка със заседанието на Н...