До 38 градуса през уикенда, след това идват бури и градушки

Лятото отново ще покаже горещия си характер. През почивните дни температурите на Балканите ще достигнат между 30 и 37 градуса, а най-горещата столица ще бъде Белград, където в събота и неделя се очакват до 37-38 градуса. Това прогнозира синоптикът Петър Янков в "България сутрин" по Bulgaria ON AIR.

По думите му основното време на Балканите ще бъде слънчево, като в следобедните часове над планинските райони ще се развива купеста облачност с краткотрайни разхлаждащи валежи.

До 30 градуса в София, прохлада по морето

В София максималните температури ще останат около 30 градуса.

По Черноморието времето ще бъде значително по-комфортно. Очакват се температури около 28 градуса, слабо вълнение и температура на морската вода между 22 и 23 градуса.

В Гърция също няма да има екстремни жеги по крайбрежието, където морският бриз ще задържа температурите около 34 градуса.

Внимание в планината

Петър Янков предупреди туристите да бъдат внимателни при преходи във високите части на планините.

„Ще бъде предимно слънчево, но опасността от слънчеви изгаряния остава висока. Следобед са възможни краткотрайни превалявания, типични за планинските райони“, посочи синоптикът.

Париж и Берлин ще са най-горещите столици в Европа

Западна Европа продължава да е в плен на екстремните горещини.

В събота най-високи температури се очакват в Париж – около 40 градуса. В неделя горещата вълна ще се измести към Германия, където Берлин също може да достигне 40 градуса.

След преминаването на атмосферен фронт температурите в Западна Европа постепенно ще започнат да се понижават.

От вторник идват бури и градушки

У нас новата седмица ще започне със слънчево време, но още във вторник следобед над Западна България ще се развият гръмотевични бури.

Очакват се валежи между 20 и 30 литра на квадратен метър, а на места ще има условия и за градушки. Температурите ще останат високи – между 29 и 34 градуса.

От четвъртък атмосферата постепенно ще се стабилизира. До 4-5 юли времето ще бъде предимно слънчево, с температури между 30 и 35 градуса и само изолирани краткотрайни превалявания в планинските райони.

Според Петър Янков първият ден на юли ще предложи приятно лятно време – почти без облаци и с отлични условия за наблюдение на изгрева.

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