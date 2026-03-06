Гордост! Нова световна титла за България

Българинът Георги Джоргов триумфира в масовия старт на световното първенство по биатлон в германския зимен център Арбер. Той спечели надпреварата на 12 км при юношите до 19 години, след като навакса падане на старта на грешка при първата стрелба.

До края на надпреварата Джоргов бе безпогрешен на рубежа и заслужи историческата победа.

Състезателят на клуб "Сапарева баня" завърши пръв при 19-годишните, въпреки, че още на старта падна при сблъскване и това го забави с почти 30 секунди от водачите на колоната. След това обаче българинът демонстрира почти перфектна стрелба и със само един пропуснат изстрел от 20-те патрона се представи най-добре от всички на рубежа, а това му позволи да стигне до златото. Сребърният медал заслужи латвиеца Ричардс Лозберс, завършил на 10 секунди след българина с цели 7 грешки, трети на 16 секунди след шампиона остана финландецът Туомас Латвалахти с 3 наказателни обиколки. Това е втори медал за Джоргов на световното, след като преди няколко дни спечели бронз в индивидуалната дисциплина на 12.5 км.

