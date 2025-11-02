Ювентус бие за подарък на новия треньор на отбора

Треньорът Лучано Спалети дебютира начело на Ювентус с победа с 2:1 срещу Кремонезе, с което торинци се изравниха във временното класиране на италианското първенство по футбол с Милан и Интер. Трите колоса са с по 18 точки и изостават с по три от Рома, както и с по четири от Наполи.

Спалети бе назначен на треньорския пост в четвъртък и замени Игор Тудор. Той бе уволнен три дни по-рано след серия от осем мача без победа.

Неговите играчи реагираха позитивно. Филип Костич отбеляза 33-ия си рожден ден с попадение в 85-ата секунда за Юве, вкарвайки топката във вратата на домакините след пас с пета от Лоис Опенда. Андреа Камбиасо заби втория гол в средата на втората част, а домакините върнаха един чрез Джейми Варди.

Кремонезе е на девето място в класирането с 14 точки и четири по-малко от Юве.

Първенство на Италия по футбол, мачове от десетия кръг на Серия "А":

Кремонезе - Ювентус - 1:2

Удинезе - Аталанта - 1:0

Наполи - Комо - 0:0

Днес:

Верона - Интер

Фиорентина - Лече

Тирино - Пиза

Парма - Болоня

Милан - Рома

В понеделник:

Сасуоло - Дженоа

Лацио - Каляри

Наполи води в класирането с 22 точки, следван от Рома с 21, Интер, Милан и Ювентус с по 18.

