Милан отнесе шампиона Наполи в първенството на Италия

Милан удържа победата с 2:1 над Наполи на "Сан Сиро",

за да оглави класирането в Серия А по голова разлика, след като Кристиан Пулишич отбеляза един гол и записа, преди домакините да останат с 10 души и да допуснат дузпа.

Шампионът Наполи загуби първите си точки за сезона

в мач, в който Милан изглеждаше, че контролира, след като на полувремето водеше с 2:0 с голове на Алексис Салемакерс и Пулишич, но червеният картон на Первис Еступинан и дузпата на Кевин Де Бройне върнаха отчасти гостите в двубоя.

"Ще има и други подобни мачове, в които ще страдаме. Но ако играем с този дух, ще бъде по-лесно да ги спечелим", каза мениджърът на Милан Масимилиано Алегри пред DAZN.

В класирането Милан, Наполи и Рома имат по 12 точки. Ювентус е с една точка по-назад след равенството си 1:1 с Аталанта в събота.

Милан поведе в третата минута, след като Пулишич овладя топката в собствената си половина, нахлу по крилото и центрира на далечната греда, където Салемакерс засече във вратата на Мерет.

"Жалко, че допуснахме гол веднага. Да започнем тук на "Сан Сиро" с 0:1 е трудно", каза треньорът на Наполи Антонио Конте пред DAZN.

14 минути преди почивката домакините стигнаха до втори гол. Страхиня Павлович премина през защитата на Наполи и влезе в наказателното поле. Той върна топката обратно за Юсуф Фофана, който подаде към Пулишич, чийто отклонен удар прелетя покрай Алекс Мерет. Пулишич има четири гола в пет мача от първенството, като също така отбеляза и в двата за Купата, включително при победата с 3:0 над Лече в средата на седмицата.

Наполи получи шанс да се върне в двубоя, когато Первис Еступинан фаулира Джовани Ди Лоренцо, което доведе до дузпа и червен картон за защитника на Милан. Кевин Де Бройне реализира и намали резултата в 60-ата минута.

Алегри пусна Рафаел Леао, който се завърна след контузия в първия си мач в първенството за сезона, а Наполи до последно търсеше изравняване. Най-добрите им шансове дойдоха в добавеното време, когато удар на Давид Нерес се отби в гредата, а Майк Майнян направи страхотно спасяване след шут на Нерес.

Отборът на Алегри загуби в първия кръг от Кремонезе, но вече спечели четири срещи подред в Серия А.

"Още сме в началото, момчетата са много добри, но от утре трябва да мислим за последния мач преди почивката за националните отбори", добави наставникът на Милан.

Първенство на Италия по футбол, срещи от петия кръг в Серия А:

Лече - Болоня - 2:2

Рома - Верона - 2:0

Пиза - Фиорентина - 0:0

Сасуоло - Удинезе - 3:1

Милан - Наполи - 2:1

В понеделник:

Парма - Торино

Дженоа - Лацио

От събота:

Каляри - Интер - 0:2

Комо - Кремонезе - 1:1

Ювентус - Аталанта - 1:1

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com