БГ дербита и битка в Серия А /ПРОГРАМА/

Ето какви мачове може да се гледат в събота, 10 май в родния ефир.

Diema Sport 3

14:00 Фортуна – Шалке, Втора Бундеслига

16:30 Вердер – РБ Лайпциг, Бундеслига

19:30 Байерн - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига

Diema Sport 2

14:30 Лейтън – Стокпорт, Лига 1, плейоф

17:00 Саутхемптън – Манчестър Сити, Висша лига

19:30 Борнемут - Астън Вила, Висша лига

22:00 Монако – Лион, Лига 1

Diema Sport

15:00 Славия – Локомотив София, efbet Лига

17:30 Спартак Варна – Берое, efbet Лига

20:00 Левски - Черно море, efbet Лига

Max Sport 4

15:00 Валенсия – Хетафе, Ла Лига

17:15 Селта – Севиля, Ла Лига

19:30 Жирона – Виляреал, Ла Лига

22:00 Атлетико - Реал С, Ла Лига

Max Sport 3

16:00 Комо – Каляри, Серия А

19:00 Лацио – Ювентус, Серия А

21:45 Емполи – Парма, Серия А

Nova Sport

17:00 Фулъм – Евертън, Висша лига

20:00 Арис – Астерас, Суперлига на Гърция, плейофи

22:00 Льо Авър – Марсилия, Лига 1

RING

20:00 Бенфика – Спортинг, Примейра лига

22:30 Каса Пиа - Брага, Примейра лига

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