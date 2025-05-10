БГ дербита и битка в Серия А /ПРОГРАМА/

Ето какви мачове може да се гледат в събота, 10 май в родния ефир.
Diema Sport 3
14:00 Фортуна – Шалке, Втора Бундеслига
16:30 Вердер – РБ Лайпциг, Бундеслига
19:30 Байерн - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига
Diema Sport 2
14:30 Лейтън – Стокпорт, Лига 1, плейоф
17:00 Саутхемптън – Манчестър Сити, Висша лига
19:30 Борнемут - Астън Вила, Висша лига
22:00 Монако – Лион, Лига 1
Diema Sport
15:00 Славия – Локомотив София, efbet Лига
17:30 Спартак Варна – Берое, efbet Лига
20:00 Левски - Черно море, efbet Лига
Max Sport 4
15:00 Валенсия – Хетафе, Ла Лига
17:15 Селта – Севиля, Ла Лига
19:30 Жирона – Виляреал, Ла Лига
22:00 Атлетико - Реал С, Ла Лига
Max Sport 3
16:00 Комо – Каляри, Серия А
19:00 Лацио – Ювентус, Серия А
21:45 Емполи – Парма, Серия А
Nova Sport
17:00 Фулъм – Евертън, Висша лига
20:00 Арис – Астерас, Суперлига на Гърция, плейофи
22:00 Льо Авър – Марсилия, Лига 1
RING
20:00 Бенфика – Спортинг, Примейра лига
22:30 Каса Пиа - Брага, Примейра лига
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