Всичко за Азери

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Азерите: Идваме да ви бием

Азерите: Идваме да ви бием

Идваме в София за победа, предупредиха от Азербайджан. "България не е Италия и имаме шанс да я победим в последния си мач, заяви ветеранът Искендер Дж...

12 октомври | 18:30
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Шаки - братът на Габрово

Шаки - братът на Габрово

Дюкяни като в Етъра прославят азербайджанския град от бронзовата епоха до наши дни Побратимяването на два града е акт, в който близостта на територии...

09 август | 5:45
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