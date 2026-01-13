Борисов вдигна напрежението! Кой е плащал протестите

"Колеги от други партии искат оставката на столичния кмет Васил Терзиев, а аз мисля, че той трябва да стои до край, за да се види какво означава да управляват "Продължаваме промяната" и "Да, България". Той трябва да стои като пример какво могат ПП и ДБ Тези хора, единственото което ги интересува, е оправдание и къса памет на хората“ – тази критика към управлението на София отправи от Стара Загора лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Заедно с кмета на града Живко Тодоров той говори пред симпатизанти. Борисов изтъкна, че в Столичния общински съвет от ГЕРБ подкрепят "структурите на кмета" и повишаването на цените за паркиране, за да няма Терзиев оправдания.

И припомни, че, когато е започнала кризата с отпадъците в столицата, министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев е изпратил затворници, за да помагат в почистването, но впоследствие Терзиев е казал, че няма нужда от повече помощ. "В момента виждате какво е положението", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ уточни какво е имал предвид под платени протести, които негови думи разбуниха духовете. Вчера, на друго партийно събитие, Борисов заяви: "Данъчни и ДДС-ари се молят по църквите пак да ни няма, за да може пак да мамят. Голяма част от тях финансираха протестите“.

Днес в Стара Загора той уточни: "Вчера в разговора с 30-40 кмета казах, че протестите са платени, но не уточних, това е моя грешка. Дори казах, че ми свършиха и златна работа. Тука по-старите знаят, навремето в Симеоново бяхме три факултета и колегите от ДС учеха, че да направиш компромат, той трябва да бъде такъв, че да се отвратиш от себе си или да си послужиш с истини, добре подбрани и като сложиш лъжите, те да изглеждат автентично.

Вчера избухнаха, защото им напомниха комунистическото минало. Няма кой да плати 100 хиляди души. Те самите предупреждаваха за провокатори, сенчести босове се показваха, лихвари".

