Алла Пугачова проговори! Даде съвет на младите /ВИДЕО и СНИМКИ/

Алла Пугачева направи първа публична изява от много време насам. Тя даде съвети на младите хора. 76-годишната певица разговаря по улиците на Лимасол с блогъри на Ask.cyp, които интервюират минувачи по различни теми.

Руската поп звезда беше спряна, докато се разхождаше из Кипър, където живее със съпруга си Максим Галкин и децата си Лиза и Хари. Блогърите я попитаха какъв съвет би дала на младите хора.

„Никога не слушайте съвети, млади хора. Правете каквото искате. Вървете в посоката, в която искате. И това е. Не слушайте никого, правете си своите неща“, отговори Алла.

По-рано Максим Галкин се срещна със Светлана Лобода в Дубай, а дъщерята на Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, отпразнува Хелоуин със семейството си в САЩ.

Припомняме, че Алла Пугачова, която наскоро даде скандално интервю , и комикът Максим Галкин са женени от 2011 г. През 2013 г. двойката (чрез сурогатна майка) има две деца: дъщеря Лиза и син Хари. През 2022 г. Галкин осъди спецоперацията в Украйна и семейството бе принудено светкавично да напусне Русия. Те живееха известно време в Израел, Юрмала, и след това се установиха в Кипър.

Наскоро бившият съпруг на Алла Пугачева, Филип Киркоров, направи рядък коментар за певицата, наричайки я „близък човек“ и „страхотна“.

