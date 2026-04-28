С нови лица и ясни приоритети започна годината за Гражданския консултативен съвет към Кмета на Община Казанлък

Гражданският консултативен съвет към кмета на Община Казанлък проведе първото си заседание за 2026 година с участието на кмета Галина Стоянова и представители на местната общност.



По време на срещата бяха очертани основните приоритети за работа през годината. Сред водещите акценти са подобряването на градската среда, повишаването на безопасността при бедствия и аварии, както и засилването на комуникацията между институциите и гражданите.



В тази посока участниците обсъдиха и конкретни мерки – намаляване на трафика, изграждане на детски площадки и съоръжения, както и предстоящото раздаване на 4000 компостера като част от политиките за устойчиво управление на отпадъците.



В дискусията бяха поставени и редица въпроси, свързани с инфраструктурата, екологията и развитието на кварталите и населените места в общината.



Срещата премина в конструктивен диалог и заявка за активна съвместна работа в полза на гражданите.



Съставът на съвета беше допълнен с нови членове, които внасят разнообразен професионален и житейски опит:



Христо Добрев – 36-годишен, роден и израснал в Казанлък, баща на две деца. Финансист с дългогодишен опит в инвестициите на капиталовите пазари. В периода 2018–2025 г. живее и работи в Копенхаген, Дания, в международна инвестиционна банка.



Теодора Океанова Минчева – филолог и експерт по английски и френски език, с магистратура по туризъм и педагогическа квалификация. Живее в с. Дунавци и е майка на две деца. Активно ангажирана с културното и образователното развитие на региона.



Николай Топалов – жител на гр. Шипка, завърнал се в България след 21 години във Великобритания. Член на настоятелството на НЧ „Светлина 1861“, с активна обществена позиция и стремеж към развитие на местната общност.





