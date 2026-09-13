Спешни мерки в АЕЦ "Козлодуй". Усилват мощности
Екипите работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове
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Екипите работят за безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове
Соларите вече произвеждат почти колкото атомната централа за ден, а батериите поемат част от вечерното потребление
Основното решение за изграждането на седми и осми блок на АЕЦ "Козлодуй" се очаква да бъде взето през 2026 г.
Има няколко основни проблема по този договор, обясни сегашният енергиен министър
Имаме общо решение относно съдбата на двата реактора на АЕЦ "Белене", обяви той
Жечо Станков е на важна работна визита в Съединените щати
Целта на Украйна е да намали щети върху своята енергетика, която често е под прицела на руските сили
Години наред оборудването се съхранява у нас при огромен разход за това
Изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“ е приоритетен проект за българското правителство, каза министър Жечо Станков
Става дума за договора за инженеринг за новите ядрени мощности
Компанията удължава ключов договор, свързан с изграждането на ядрени мощности с технологията AP1000® в България
Той припомни, че строител на централата е гигантска фирма като "Хюндай" - най-доброто, което има
Проектът за изграждане на 7-и и 8-и блок в ядрената централа "Козлодуй" е стратегически за България и Европа
Благодарение на отличното сътрудничество между България и САЩ са предприети необратими действия за гарантиране на енергийната сигурност в региона
Има опасения по отношение на строителството на нови блокове в АЕЦ
Изявените евроатлантици от ПП-ДБ провалят в момента проекта на "Уестингхаус", каза Делян Пеевски
Все пак ние трябва да се стремим да имаме една добра конкурентна процедура, каза енергийният министър
Съединените щати се стремят да започнат производство на високообогатен уран в страната
България трябва да започне да мисли за избор на технология и за построяването на нови ядрени мощности
Трябват 1,5 млрд. евро гаранция за изпълнение на строежа