Румъния затъна още по-дълбоко след провал на кабинета „Вещя“

Румъния остана без ново редовно правителство, след като кабинетът на номинирания за премиер Адриан Вещя не успя да мине през парламента. На тайното гласуване в съвместно заседание на двете камари той получи 189 гласа „за“ при необходими 233, а 23 депутати и сенатори гласуваха „против“, съобщи Аджерпрес.

Провалът връща инициативата при президента Никушор Дан, който трябва отново да започне консултации и да посочи нов кандидат за премиер. Ройтерс определя случилото се като задълбочаване на политическата криза в страна, която вече е под натиск заради бюджетния дефицит, европейските средства и рейтинговите оценки.

Кабинет, роден без сигурно мнозинство

Вотът показа колко тънка и несигурна е станала парламентарната аритметика в Букурещ. Вещя влезе в пленарната зала без ясна гаранция, че има мнозинство, въпреки подкрепата на най-голямата парламентарна сила - Социалдемократическата партия. Част от либералите също застанаха зад него, но това не стигна.

След гласуването Вещя призна, че проектът му не е успял. „Включих се в този проект с добри намерения (...) Смятах, че е необходимо да отговоря на това предизвикателство, съжалявам, че не успя да се осъществи“, заяви той.

Проблемът беше заложен още при номинацията. Никушор Дан даде мандат на Вещя, въпреки че неговата Национално-либерална партия не беше готова да го подкрепи. Ръководството на НЛП дори реши парламентарните й групи да не гласуват за кабинета, а впоследствие партията изключи Вещя и негови съюзници.

АУР не спаси Вещя, а остави кризата да работи за нея

Решаващият удар дойде от крайнодесния Алианс за обединение на румънците. По информация на румънски медии формацията напусна залата по време на дебатите и гласуването, въпреки че по-рано през деня Вещя беше отишъл в централата й за разговори с лидера Джордже Симион.

Така АУР отказа да даде гласовете, които можеха да направят кабинета възможен. Това не е изненадващо. Партията настоява за предсрочни избори и според Ройтерс вече води в редица социологически проучвания, което прави продължаването на кризата политически изгодно за нея.

Заместник-председателят на АУР Петришор Пею написа преди вота, че най-доброто решение за Румъния са предсрочни избори, като попита защо партията му трябва да се „самоунищожи“, за да спасява социалдемократите. Тази формула обяснява поведението на АУР по-добре от всякакви процедурни обяснения - формацията няма интерес да стабилизира парламент, от който се надява да излезе по-силна.

Разпадът започна с падането на Боложан

Сегашният провал е продължение на кризата, започнала в началото на май, когато широката проевропейска коалиция се разпадна. В нея участваха Социалдемократическата партия, Национално-либералната партия, Съюзът за спасение на Румъния и Демократичният съюз на унгарците в Румъния.

След разрива социалдемократите внесоха вот на недоверие заедно с АУР, което доведе до свалянето на кабинета на премиера Илие Боложан. Вотът мина с 281 гласа и отвори нова политическа спирала - служебно работещо правителство с ограничени правомощия, отказ на НЛП и Съюза за спасение на Румъния да се съюзяват отново със социалдемократите и серия безплодни разговори при президента.

Преди Вещя мандат получи евродепутатът Еуджен Томак, но той го върна, след като не успя да събере подкрепа. Така президентът заложи на либерал, който обаче не беше подкрепен от собствената си партия - решение, което още от самото начало изглеждаше повече като опит за пробив, отколкото като сигурен път към кабинет.

Президентът пак държи топката

След провала на Вещя Никушор Дан трябва да свика нови консултации с парламентарните партии и да направи нова номинация за премиер. Според Ройтерс той трябва да посочи нов кандидат в рамките на 10 дни.

Процедурният път към предсрочни избори остава отворен, но не е автоматичен. За да се стигне до такъв сценарий, парламентът трябва да отхвърли две предложения за правителство в рамките на 60 дни. Дори тогава разпускането на парламента зависи от решението на президента, а румънските медии припомнят, че страната не е имала предсрочни избори в посткомунистическата си история.

Точно затова следващата номинация ще бъде още по-важна. Ако Дан посочи фигура, която може да обедини поне част от проевропейските партии, Румъния може да избегне избори. Ако обаче партиите останат заключени във взаимното недоверие, АУР ще продължи да печели от усещането, че старите формации не могат да управляват.

Кризата вече не е само партийна

Проблемът на Румъния не е просто, че един кабинет не е получил достатъчно гласове. По-дълбокият въпрос е, че центристките и проевропейските сили вече трудно намират общ език помежду си, докато крайната десница чака отстрани и превръща всяко забавяне в аргумент за избори.

Социалдемократите показаха, че могат да свалят правителство с АУР, но не могат лесно да изградят нова стабилност. Либералите пък наказаха собствен номиниран премиер, за да не изглеждат като придатък към чужд сценарий. Президентът се опита да прескочи партийните блокажи, но вместо това получи кабинет, който падна преди да започне.

Така Вещя се превърна не толкова в провален премиер, колкото в симптом. Румънската политика вече работи на отрицателна аритметика - по-лесно се намират гласове за сваляне, отколкото за управление. Докато това не се промени, всеки следващ кандидат ще влиза в същия капан: или да прави компромиси, които го правят слаб още преди клетвата, или да рискува нов провал, от който най-много печели АУР.

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