Голяма промяна с правителствения авиоотряд

Ръководителят на Държавния авиационен оператор (познат повече като Авиоотряд 28) ще има право да отказва полети дори на най-високопоставени държавни личности – сред тях председателя на парламента, президента и министър-председателя.

Това е предвидено в промени в правилника на оператора, одобрени от правителството и обнародвани в „Държавен вестник“.

Сред основанията за отказ са липса на пълен списък с пътниците и товара, неуточнени летища за излитане и кацане, липса на конкретен график или отсъствие на информация за евентуален въздушен ескорт.

Промените идват след инцидент през юни, когато полет на председателката на парламента Наталия Киселова до Азербайджан възпрепятства използването на правителствения самолет за евакуация на българи от Египет. Групата беше стигнала там при предишна евакуация от Израел заради въздушните удари от Иран. По същото време Киселова бе в Баку за церемонията по поемането на председателството на парламентарната асамблея на ПСЮИЕ. От парламента тогава заявиха, че е имало намерение на борда да бъдат качени българи, евакуирани от Иран, но планът не се е осъществил.

