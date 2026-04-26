Остро осъждане след стрелбата, Вашингтон говори в един глас

Републикански и демократически законодатели реагираха остро в социалните мрежи след атаката по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом, като осъдиха насилието и изразиха облекчение, че президентът Доналд Тръмп е в безопасност.

Изявленията им подчертават нарастващата тревога от политическото насилие в Съединените щати. Част от тях отправиха и лични послания, свързани с преживени подобни инциденти.

„Политическото насилие няма място в нашата демокрация“, написа сенаторката Кирстен Джилибранд в социалната мрежа X.

„Като човек, чието семейство е пострадало от политическо насилие, моите молитви са със ранения полицай и със всички, засегнати от травмата на тези ужасяващи събития“, написа бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси.

Съпругът й Пол Пелоси беше нападнат в дома им в Сан Франциско в края на 2022 година. По-късно прокурорите описаха случилото се като „насилствен план за отвличане на Нанси Пелоси, за вземането й за заложник и за причиняване на тежки телесни увреждания с цел да бъде сплашена“.

„Единственото, в което съм сигурен, е, че времената, в които живеем, създават безпрецедентна вълна от заплахи срещу президента Тръмп и други държавни служители“, заяви сенаторът Линдзи Греъм. „Нека всички се помолим за по-спокойни времена и се опитаме да бъдем част от решението, а не от проблема“, добави той.

„Политическото насилие трябва да спре“, написа конгресменът Уорън Дейвидсън: „Благодарен съм на правоохранителните органи и на Сикрет Сървис, които реагираха бързо, за да защитят президента Тръмп и всички присъстващи на вечерята.“

„Случилото се тази вечер е ужасяващо напомняне, че политическото насилие вече е пуснало корени в тази страна“, написа сенаторът Крис Кунс. „Фактът, че това се случи на събитие, посветено на свободата на медиите - един от основните стълбове на демокрацията - трябва да тревожи всеки американец“, подчерта той.

