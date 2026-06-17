Сделката за милиарди може да се подпише още днес

Политическият небосвод е пред истински трус, след като стана ясно, че Съединените щати и Иран обмислят тихомълком да придвижат по-рано подписването на ключовия Меморандум за разбирателство. Вместо официално обявения петък, историческото събитие може да се случи още днес. Информацията бе съобщена от авторитетния новинарски сайт Axios, който се позовава на сигурни източници, запознати отблизо с поверителните обсъждания между Вашингтон и Техеран. За да бъде изненадата пълна, меморандумът най-вероятно ще бъде подписан електронно, а не лично, както изискваше първоначалният дипломатически протокол.

Този внезапен бърз ход на дипломатическата шахматна дъска има ясна цел – споразумението да влезе в сила веднага. Подобно изпреварващо действие ще позволи на Белия дом да публикува пълния текст на документа преди първоначално определения срок, с което да постави критиците пред свършен факт. Въпреки че от Белия дом за момента запазват пълно мълчание и отказват всякакъв коментар, източниците на Axios подчертават, че финалното решение все още се доизкусурява зад затворени врати.

Истинският скандал обаче се крие в детайлите на рамковото споразумение, които изтекоха в медиите. Документът разкрива съществуването на частен инвестиционен фонд на зашеметяващата стойност от 300 милиарда долара, предназначен изцяло за Иран. Официалната цел на тези колосални средства е да подпомогнат икономическото възстановяване на Техеран, докато двете суперсили се опитват да договорят окончателно споразумение в рамките на следващите 60 дни. Този фонд вече се превърна в най-оспорваната и взривоопасна част от сделката, като американски служители, включително президентът Доналд Тръмп, до последно отричаха неговото съществуване пред широката общественост.

Пакетът от компромиси включва още радикални стъпки: постоянно спиране на военната дейност, пълно премахване на военноморската блокада от страна на САЩ и незабавно възстановяване на търговското корабоплаване. В замяна на преговори за запасите от обогатен уран на Иран, Вашингтон се ангажира да освободи износа на петрол, да облекчи тежките икономически санкции и да даде на Техеран достъп до блокираните му милиарди в чужбина. Тъй като всяко трайно вдигане на ембаргото зависи от следващите 60 дни, светът е затаил дъх в очакване дали тази заложена политическа бомба ще донесе мир, или ще взриви крехкия баланс на силите.



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