Ето го пълният текст на 14-точковото споразумение за мир

Съединените щати официално вдигнаха завесата над свръхсекретния меморандум за разбирателство с Иран, след като бяха подложени на унищожителни критики заради укриването на текста от обществеността. Документът, озаглавен официално „Меморандум за разбирателство от Исламабад“, се състои от 14 точки и дефинира шокиращи компромиси в името на мира. Споразумението предвижда незабавно отваряне на Ормузкия пролив и пълно спиране на военните действия на всички фронтове, включително в Ливан. Въпреки това президентът Доналд Тръмп побърза рязко да охлади страстите, като обяви, че сделката не е окончателна и той е готов да поднови бомбардировките, ако Техеран сгреши.

Най-взривоопасната част от пакта е зашеметяващият икономически пакет на стойност поне 300 милиарда долара, предназначен за възстановяване на Ислямската република. Вашингтон се ангажира не само да осигури тези средства съвместно с регионални партньори, но и напълно да премахне морската блокада в рамките на 30 дни. Нещо повече – Министерството на финансите на САЩ ще издаде незабавни изключения, с които да освободи иранския износ на суров петрол, банковите транзакции и транспорта, като същевременно ще отключи всички замразени активи на Иран по света.

В замяна на невижданото икономическо облекчение, Иран декларира, че няма да разработва ядрено оръжие, и се съгласява да започне спешно разреждане на запасите си от обогатен материал на място под стриктния надзор на МААЕ. Документът замразява настоящото статукво в региона и дава точно 60 дни на двете страни да договорят финалните детайли на окончателното споразумение. Ако преговорите се провалят, крехкото примирие ще се срине, а заплахата от тотална война в Близкия изток ще се завърне с пълна сила.

Пълният текст на 14-точковото споразумение

Ето какво гласят официално договорените точки между Съединените американски щати и Ислямската република Иран:

Прекратяване на огъня: САЩ, Иран и техните съюзници обявяват незабавно и трайно спиране на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан. Страните се ангажират да не започват война, да не използват сила и да гарантират суверенитета на Ливан. Взаимно зачитане: Двете държави се задължават да зачитат взаимно териториалната си цялост и суверенитет, като се въздържат от намеса във вътрешните си работи. Срок за окончателна сделка: Ангажимент за постигане на окончателно споразумение в срок от максимум 60 дни, с опция за удължаване по взаимно съгласие. Вдигане на морската блокада: Веднага след подписването САЩ започват отмяна на морската блокада срещу Иран, като я прекратяват напълно до 30 дни. До 30 дни след крайната сделка САЩ ще изтеглят и военните си сили от близостта на Иран. Свободно корабоплаване: Иран гарантира безопасно и безплатно преминаване на търговски кораби от Персийския залив до Оманско море за срок от 60 дни. Иран се задължава да разминира и премахне военните препятствия до 30 дни и да започне диалог с Оман за управлението на Ормузкия проток. Фонд за 300 милиарда долара: САЩ и регионалните партньори ще разработят план с бюджет от поне 300 милиарда долара за икономическото възстановяване на Иран. Вашингтон ще предостави всички необходими финансови лицензи и дерогации. Премахване на санкциите: САЩ се ангажират да отменят всички видове санкции (едностранни, на ООН и на МААЕ) по съгласуван график в окончателното споразумение. Преговорите по тази точка започват незабавно. Отказ от ядрено оръжие: Иран потвърждава, че няма да разработва ядрено оръжие. Обогатеният материал ще се разрежда на място под контрола на МААЕ, а бъдещите ядрени нужди на страната ще се договорят във финалния документ. Запазване на статуквото: До окончателната сделка се запазва текущото положение – Иран няма да развива допълнително ядрената си програма, а САЩ няма да налагат нови санкции и няма да пращат нови войски в региона. Износ на петрол: Веднага след подписването Министерството на финансите на САЩ ще издаде изключения за износа на ирански суров нефт и петролни деривати, както и за банковите транзакции и транспорта им. Размразяване на активи: САЩ предоставят за пълно ползване всички блокирани средства и активи на Иран по света за плащания към бенефициенти, посочени от Централната банка на Иран. Контролен механизъм: Създава се специален изпълнителен орган, който да наблюдава успешното изпълнение на меморандума и спазването на бъдещата сделка. Начало на преговорите: Финалните преговори по останалите параграфи стартират веднага след реалното задействане на точките за спиране на огъня, корабоплаването, петрола и активите. Гаранция от ООН: Окончателното споразумение между двете страни трябва да бъде официално утвърдено с обвързваща резолюция на Съвета за сигурност на ООН.



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