Заради жегата: Японските чиновници си съблякоха костюмите
Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки
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Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки
Отцепниците на пожар в мола, за да се равнят по новия дрескод
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Фен на "Партизан" изтръгна от ръцете на 6-годишно момиченце шортите на Валери Божинов след победата на "гробарите" с 4:2 срещу Стяуа. Българският нап...