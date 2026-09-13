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Гришо срази Жил Симон

Гришо срази Жил Симон

Ракета номер 1 на тениса Григор Димитров победи Жил Симон в първия си мач на сингъл на турнира в Бризбейн. Българинът се наложи с 6:3, 7:6/10/. Това б...

04 януари | 7:08
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