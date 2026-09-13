Заради жегата: Японските чиновници си съблякоха костюмите
Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки
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Държавните служители вече могат да ходят на работа с къси панталони и маратонки
Как "Moonface" логото дефинира новата вълна на уличната мода и се отличава от традицията?
Основни насоки в цветовото колело – твоят нов най-добър приятел
Няколко детайла отличават оригинала от репликата
Тениски с картата на страната ни от времената на Симеон Велики
Приходите отиват в подкрепа на Световната здравна организация
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров този път не се даде лесно на идола си Роджър Федерер, но падна (4:6, 7:6(4), 4:6). За първи път в историята Гр...
Ракета номер 1 на тениса Григор Димитров победи Жил Симон в първия си мач на сингъл на турнира в Бризбейн. Българинът се наложи с 6:3, 7:6/10/. Това б...
Минижупите, високите токчета и прозрачните блузи са забранени за съдийките и служителките в Софийския районен съд (СРС). Това става ясно от заповед на...
Тениски със слогана завладяха пазара Колкото и мракобесен да е един атентат, изглежда, че няма трагедия, която да не бъде бързо усвоена от пазара и и...
Абитуриенти от цяла България ще отидат с тениски на бала, за да помогнат на болни и сираци. Преди два дни официалните тоалети загърбиха възпитаниците...
Група украинки стартираха патриотична кампания под надслов "Не давай на руснак", която веднага бе възприета като бойкот на сексуална основа, макар те...
Свиленград. Митничарите на Капитан Андреево са задържали стотици тениски с брандове на престижни европейски футболни клубове. При проверка на товарен...
Кърджали. Голям брой тениски с отличителни знаци на известни марки са открити и иззети при операция на криминалисти от ОД на МВР-Кърджали и Джебел в ш...