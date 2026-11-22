Отиде си Кралят на бижутата! Българската следа в империята Bvlgari
Той създаде легендарният часовник - змия, с който Елибет Тейлър покори света
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Той създаде легендарният часовник - змия, с който Елибет Тейлър покори света
Фамилията емигрирала заради войните, Сотириос завъртял бизнес във Вечния град
Бразилия. Само 50 късметлии ще могат да станат притежатели на специално разработения за Световното първенство по футбол часовник на луксозната швейцар...