Всичко за Пинк

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Пинк гола заради животните

Пинк гола заради животните

Пинк се съблече в защита на животните. Попзвездата позира за 27-метров билборд на "Хора за етично отношение към животните" (PETA). На снимката певицат...

12 февруари | 21:50
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Рафаела по стъпките на Пинк

Рафаела по стъпките на Пинк

Звездата от "Гласът на България" сега забива с "OverGame" Теодосий Спасов и Кирил Маричков са ментори на младата певица Помните ли Рафаела Косева -...

16 септември | 5:55
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Пинк дебютира на Оскарите

Пинк дебютира на Оскарите

Поп изпълнителката Пинк ще присъства за първи път на церемонията по връчването на Оскарите. Носителката на "Грами" ще има специално участие на 86-те н...

23 февруари | 17:17
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