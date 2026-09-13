Пинк в трогателен дует с дъщеричката си
Чуйте новата песен на световната изпълнителка и момичето й "Cover Me In Sunshine"
Следете всички новини, анализи и коментари за Пинк. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чуйте новата песен на световната изпълнителка и момичето й "Cover Me In Sunshine"
Сингълът е от предстоящия десети студиен албум на мъжа на Никол Кидман
Беше ужасно. Имахме най-различни симптоми, казва певицата
Тя обяви това в личния си профил в Twitter
Певицата беше почетена от списание „Pollstar“
Певицата иска да прекара повече време със семейството си
Робин Уилямс спретнал 15-минутен скеч, за да утеши певицата след Грамитата
Певицата ще получи титлата на церемонията „Изборът на публиката“
Цялото семейство придружи певицата в Холивуд
Американската певица Пинк беше определена за най-новия посланик на организацията на ООН за децата - УНИЦЕФ. Изпълнителката обяви новината по време на...
Пинк се съблече в защита на животните. Попзвездата позира за 27-метров билборд на "Хора за етично отношение към животните" (PETA). На снимката певицат...
Звездата от "Гласът на България" сега забива с "OverGame" Теодосий Спасов и Кирил Маричков са ментори на младата певица Помните ли Рафаела Косева -...
Поп изпълнителката Пинк ще присъства за първи път на церемонията по връчването на Оскарите. Носителката на "Грами" ще има специално участие на 86-те н...