Всичко за Карлос Сантана

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Майстор Сантана

Майстор Сантана

Големият Карлос Сантана празнува 68-ия си рожден ден след броени дни. Той извърши истинска революция с китарата, смесвайки толкова много стилове на ку...

19 юли | 15:50
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