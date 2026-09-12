Легендата Били Кобъм даде джаз газ към висините. Милошев откри феста в Банско
Концерт в чест на Любомир Денев постави началото на 29-ото издание на фестивала
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Концерт в чест на Любомир Денев постави началото на 29-ото издание на фестивала
Той бе принуден да отмени концерти
Емблематичен китарист е бил хоспитализиран
Важно съобщение за легендарния китарист
Карлос Сантана е бил откаран в спешното за наблюдение
Големият Карлос Сантана празнува 68-ия си рожден ден след броени дни. Той извърши истинска революция с китарата, смесвайки толкова много стилове на ку...