Призив за бунт чрез гласуване: Прогресивна България атакува страха и купения вот

„Стига толкова, повече така не може!“ С този призив към избирателите „Прогресивна България“ излезе с една от най-силните си политически заявки в кампанията, насочена не толкова към партийна подкрепа, колкото към масово участие във вота.

В ефира на Нова телевизия водачът на листата в Пазарджик Гълъб Донев подчерта, че основната цел е да се разбие купеният и контролиран вот чрез висока избирателна активност. От коалицията смятат, че именно масовото гласуване е ключът към промяната на политическия модел. Паралелно с това беше заявена амбиция за самостоятелно мнозинство в следващото Народно събрание.

Масовият вот като оръжие срещу контролираните гласове

Донев обясни, че кампанията на „Прогресивна България“ е насочена към мобилизиране на хората да гласуват, а не просто към агитация за самата формация. Според него високата активност ще намали влиянието на купения и контролиран вот, който определя като едно от най-негативните явления в политическата система.

Той подчерта, че в малките населени места страхът остава ключов фактор, който възпира хората да упражнят правото си на глас. Именно затова от коалицията призовават избирателите да не се страхуват и да участват активно.

Няма да управляваме с този модел

От формацията категорично заявиха, че няма да участват в управление с партии, които според тях са част от т.нар. олигархичен модел. Донев посочи, че коалицията няма да прави компромиси и ще се придържа стриктно към собствената си програма.

Целта, която си поставят, е ясно очертана - пълно мнозинство от над 121 депутати, което да позволи самостоятелно управление без зависимости.

Битка с олигархията и икономическите зависимости

Според Донев същинският проблем не е в конкретни имена, а в самия модел на управление, при който политическите решения са зависими от икономически кръгове. Той даде пример със секторите, в които според него има сериозни изкривявания, включително при лекарствата.

„Там има мафия, която дирижира цените“, заяви той, като подчерта, че става дума за системен проблем, а не за изолирани случаи.

Иван Янев от листата в София допълни, че дори когато определени практики са законни, те не винаги са морални. „Става дума за милиарди, които изтичат. Това не е само в един сектор - същото е и с пътищата“, каза той.

Отказ от коалиции и търсене на нов модел

На въпрос за евентуални партньорства след изборите Донев беше категоричен, че не вижда формация, която да е близка до тяхната платформа. Според него останалите партии реагират с враждебност към „Прогресивна България“, което прави коалиционните сценарии малко вероятни.

От коалицията настояват, че истинската промяна не минава през компромиси, а през ясно мнозинство и демонтаж на съществуващите зависимости. Затова и кампанията им остава фокусирана върху едно послание - активното участие на избирателите като единствен начин за реална политическа трансформация.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com