Арт галерия Vejdi представя избрани творби на Иван Янев
Той се изявява в областта на дървопластиката, скулптурата и живописта
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Той се изявява в областта на дървопластиката, скулптурата и живописта
Митков владее еднакво свободно всички основни разновидности на скулптурата
Малко са творците, които имат честта да бъдат поканени в такова авторитетно пространство
Премахването на скулптурите от Паметника няма да се случи тази година
Кражбата на стойност половин милион паунда е станала в Стокхолм
Металните скулптури на Крум Дамянов посрещат в Атриума на Квадрат 500
Негови скулптури да бъдат поставени за постоянно в центъра на София, искат интелектуалци
Елена Парушева пред един от проектите си
На 14 февруари Любо Чаталов и Любо Фърков влизат в ролите на автора и неговия господин Балкански Скулптурата на Щастливеца ще бъде поставена на метри...
Д-р Станимир Куюмджиев е роден на 17.12.1951 г. в Пазарджик в семейство на известен лекар педиатър. По образование и професия е стоматoлог - специалис...
Благоевград. Уникално съчетание на картини, скулптури и музика, както и дегустация на вино ще доведат много гости в село Илинденци в събота /3 октомвр...
Цяла седмица творци от България и Испания дялкат своите мащабни и изящни склуптури пред очите на гостите в елитния комплекс „Гранд хотел Варна" и на т...
„Опаковай живота си" с Чой Йонг Ок от Корея
София. Стартира реставрацията на четирите бронзови скулптури на лъвовете по проекта за реконструкция на Лъвов мост и изграждането на ново кръстовище,...
Работи по древна технология с пчелен восък, Хенри Мур му дава кураж като ученик
Отец Николай открил Бог след 3 месеца в подземието на Държавна сигурност
Вашингтон. Американската национална галерия на изкуствата ще приеме дарение от 250 произведения на съвременното изкуство, съобщава АФП. Дарението е о...