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Алеко се усмихва до Бай Ганьо

Алеко се усмихва до Бай Ганьо

На 14 февруари Любо Чаталов и Любо Фърков влизат в ролите на автора и неговия господин Балкански Скулптурата на Щастливеца ще бъде поставена на метри...

09 февруари | 23:15
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