Шедьоври на големите майстори в Арт галерия Вежди

Арт галерия Vejdi откри на 20 януари 2026 г./вторник/ специална изложба живопис и скулптура, наречена „Големите на ХХ век“.

В модерното вип арт пространство на ул. „Симеоновско шосе“ 97 к в София са показани шедьоври на 18 от най-големите майстори на българското изкуство, съобщи за „Стандарт“ галеристката Радка Петрова.

Тяхното творчество е емблематично за развитието на българската пластична култура през ХХ-ти век. Творбите им са с ярка индивидуалност. Разпознаваеми и експресивни, те носят знака на вечно търсещия дух на своя създател.

В арт галерия Vejdi ще видим шедьоври на Атанас Яранов, Владимир Димитров – Майстора, Вълко Гайдаров, Галин Малакчиев, Генко Генков, Георги Трифонов, Давид Перец, Димитър Казаков, Димитър Киров, Емил Стойчев, Златю Бояджиев, Иван Вукадинов, Иван Кирков, Крум Дамянов, Ненко Балкански, Светлин Русев, Теофан Сокеров и Тома Трифоновски Вежди Рашидов е убеден, че „големите са онова стъпало, върху което е единствено възможно следващото като градеж, за да може пътят в изкуството за идните поколения да се развива безкрай, какъвто е знакът на безкрайността. Може би затова изкуството е вечно, защото човешката чувствителност е уникална сама по себе си.

Изложбата може да бъде разгледана до 7 февруари 2026 година.“

