Ваня Стефанова погна апелативния прокурор на Пловдив
Заради постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия пред БНТ
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Заради постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия пред БНТ
Тихомир Стоев бе определен за и.ф. апелативен прокурор на Пловдив с решение на Прокурорската колегия на ВСС