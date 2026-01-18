Пентагонът вдига армията - 1500 войници в готовност за Минесота

Американското министерство на отбраната е разпоредило на около 1500 войници в активна служба да се подготвят за евентуално разполагане в щата Минесота, на фона на опасения от ескалация на насилието, съобщи Ройтерс, позовавайки се на публикация на „Вашингтон пост“. По информация на изданието подразделенията са приведени в повишена готовност, за да могат да бъдат изпратени незабавно, ако ситуацията на място излезе извън контрол.

Решението идва след серия остри изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, който открито заплаши да задейства Закона срещу бунтовете, ако властите в Минесота не успеят да спрат протестиращи групи от нападения срещу служители на имиграционните служби. Държавният глава заяви, че няма да допусне „професионални агитатори и бунтовници“ да атакуват агенти на ICE, които по думите му „просто си вършат работата“.

В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп обвини местните политици в бездействие и ги нарече „корумпирани“, предупреждавайки, че федералната власт е готова да поеме контрола със сила. Заплахата за прилагане на Закона срещу бунтовете, който позволява използването на армията за потушаване на вътрешни безредици, беше възприета от анализатори като една от най-острите ескалации в реториката на Белия дом през последните години.

Към момента няма официален коментар нито от Пентагон, нито от Белия дом, но самият факт, че армията е приведена в готовност за вътрешно разполагане, вече поражда сериозно напрежение и страх от безпрецедентен сблъсък между федералната власт и протестиращи в Съединените щати.

