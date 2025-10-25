Стана ясно кой е анонимният спонсор на Пентагона

Анонимният спонсор, който дари 130 милиона долара заплати на американската армия в лицето на частичното спиране на федералното правителство (затваряне), се оказа известният милиардер Тимъти Мелън.

Това съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на източници.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп по-рано обяви, че администрацията на Вашингтон е получила чек за 130 милиона долара, който ще отиде за нуждите на военните.

Парите са необходими за заплатите им след като Демократите продължават да се инатят и да спират работата на федералното правителство.

Американският лидер отказа да обяви името на спонсора, обяснявайки, че той не търси публичност и поиска да не разкрива самоличността си.

Тръмп нарече дарителя само патриот и приятел.

Два източника казаха пред NYT, че средствата са отпуснати от банкера и железопътен магнат Мелън, дългогодишен поддръжник на Тръмп, който дари 50 милиона долара през 2024 г. на комитета за политическо действие, който подкрепи предизборната кампания на републиканеца.

Вестникът отбелязва, че Мелън предпочита да води уединен начин на живот и прекарва по-голямата част от времето си в Уайоминг.

