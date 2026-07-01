Нов модел на управление на туризма: Русе се включва активно в националните реформи

Министерството на туризма даде начало на работата на Съвета за реформи в сектора – нов оперативен формат, който обединява държавните институции, местната власт и туристическия бранш в търсенето на практически решения за развитието на туризма в България. Сред участниците в инициативата е и заместник-кметът на Община Русе Златомира Стефанова, която по покана на министъра на туризма д-р Илин Димитров е включена в неговия състав.

Учредителното заседание се проведе в Гранитната зала на Министерския съвет с участието на ресорния вицепремиер Иво Христов, вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, представители на държавни институции, общини и национално представени организации в сектора.

Новият съвет има за задача да изработи конкретни законодателни, административни и организационни мерки, насочени към подобряване на конкурентоспособността на българския туризъм, развитието на регионите и по-ефективното използване на потенциала на страната като туристическа дестинация.

Зам.-кметът Златомира Стефанова ще участва в работната група, насочена към реформите, свързани с местната власт. С над 20-годишния си опит в частния сектор и експертизата си като ресорен заместник-кмет тя ще представлява общините в процеса на подготовка на конкретните предложения за промени.

„Това е посоката, която всички очаквахме. Практичният подход и активното участие на всички заинтересовани страни са предпоставка тази инициатива да доведе до реални резултати, а не да остане само на ниво дискусии“, заяви Златомира Стефанова по време на заседанието. Тя поздрави министър Илин Димитров за инициативата и подчерта необходимостта от нов подход в управлението на сектора. „„Създаването на този съвет е възможност да бъдат обсъдени различни идеи и мерки за развитието на дестинация България“, посочи заместник-кметът.

Сред основните теми, очертани от министъра на туризма по време на заседанието, бяха подобряването на транспортната и въздушната свързаност, повишаването на качеството на туристическия продукт, утвърждаването на България като разпознаваема и предпочитана дестинация, подобряването на инвестиционната среда и намаляването на административната тежест за бизнеса.

Специален акцент беше поставен и върху ролята на местните общности и институции за популяризирането на страната и развитието на устойчиви туристически политики. Според участниците изграждането на силна национална идентичност и увереното представяне на предимствата на страната са сред ключовите предпоставки за успешното ѝ позициониране като конкурентна туристическа дестинация.

Работата на Съвета ще бъде организирана по отделни направления с участието на представители на туристическия бизнес, екскурзоводи, планински водачи, аниматори и местната власт, като всички предложения ще бъдат обобщавани и превръщани в конкретни мерки и инициативи.

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