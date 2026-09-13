128 нови служители на МВР положиха тържествена клетва в Казанлък
С пожелание за смелост, отговорност и професионализъм Община Казанлък поздравява всички млади служители
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С пожелание за смелост, отговорност и професионализъм Община Казанлък поздравява всички млади служители
Позиция на председателя на ДПС
Оланд е бил голямата мишена при атентатите в петък, 13-и Преди 10 месеца имаше атентат срещу сатиричното издание "Шарли Ебдо" в Париж. Тогава пак пра...
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