Като в соца! Невиждан цирк и бой в наш магазин

Истинска истерия, скандали и ескалация на напрежението в пловдивски магазин и то посреднощ. Такава абсурдна сцена се разигра в известна верига от супермаркети, която обяви безпрецедентна нощна промоция с отстъпки до 71%.

Кампанията, валидна само между 22:30 ч. и 02:30 ч., буквално превърна пазаруването в сцена, достойна за черен петък… но в български вариант, предаде Трафикнюз.

Още в 20:30 ч. десетки клиенти, въоръжени с колички, „окупираха“ входа на магазина на Брезовско шосе. Вратата бе буквално залостена от чакащи, готови да нахлуят в мига, в който се отвори. Напрежението се усещаше във въздуха , хората се блъскаха, пререждаха и нетърпеливо се люшкаха в огромна опашка, която растеше с всяка минута.

С настъпването на 22:30 ч. картината излезе извън контрол. Потокът от хора се изля в търговската зала, а вътре започна истинска надпревара – тичане между щандовете, грабене на продукти и паническо пълнене на колички. Тоалетна хартия, картофи, яйца, месо и мезета изчезваха за секунди. Особен интерес имаше към розовите домати на половин цена, както и към свински бут, сирене и луканка с до 60% намаление.

От кадрите, залели социалните мрежи, се вижда ясно, че почти няма количка без огромни пакети тоалетна хартия. След „набезите“ щандовете остават опразнени, а рафтовете бяха буквално оголени.

Не липсваха и крайни сцени. Според очевидци се е стигнало до дърпане, бутане и почти бой, а при щанда с техника напрежението ескалирало дотам, че двама клиенти едва не се сбили за телевизор на промоция.

Паркингът пред магазина се „пръскаше“ по шевовете. Автомобили блокираха изходи, засичаха се един друг, а движението по Брезовско шосе и съседните улици бе сериозно затруднено. Превозни средства имаше навсякъде, а ситуацията напомняше на масово събитие, а не на обикновено пазаруване.

Вътре беше хаос, а отвън сериозно напрежение. Пред касите – безкрайни опашки, които се виеха из цялата търговска зала.

Това е първата по рода си нощна промоция на веригата

Най-вероятната причина за агресивната кампания е предстоящото откриване на нов, модерен магазин от друга голяма верига в района до Панаира – обект, който за първи път стъпва на пловдивския пазар и вече привлича вниманието на потребителите.





