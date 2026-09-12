Колко седмици ще се вият опашки с километри на границата ни?
Трафикът е заради летните оптуски
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Трафикът е заради летните оптуски
Пет километра опашка от Созопол до Бургас
3 дни на ГКПП – Кулата - Промахон се образуват километрични опашки и от двете страни. Основната причина за колоните са извършваните щателни проверки н...
Огромно задръстване се е образувало в района на граничния пункт „Кулата" в първия почивен ден. От края на АМ "Струма" до него има близо двукилометрова...
Километрични опашки са се образували по пътя към ГКПП-Маказа. Това съобщават зрители на бТВ. Оказва се, че големите задръствания са започнали още от 1...
Гастарбайтери вият огромни колони на ГКПП Капитан Андреево и Калотина