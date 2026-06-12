Екипите на ЕРМ Запад възстановиха електрозахранването на голяма част от засегнатите от зимата
Работи се по единични сигнали в отдалечени райони
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Работи се по единични сигнали в отдалечени райони
Общините на тъмно са във Видинска област
Компанията е осигурила необходимите материали за работа в трудни условия
През следващото денонощие в Западна и Централна България се очакват значителни валежи
ЧЕЗ Разпределение България ще инвестира 195 000 лева в подмяната на увредени при кражба кабели в София. Чрез проекта компанията ще обезпечи сигурност...
София. В момента имаме 100 аварийни екипа на разположение и работят за възстановяване на електрозахранването в населените места. Това каза пред „Фокус...